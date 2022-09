La dernière V7 (voir notre essai) est sans aucun doute la figure de proue du catalogue Guzzi depuis son lancement en 2021. Pour marquer la nouvelle année à venir et perdurer la célébration de son centenaire, le constructeur italien rhabille le modèle Stone avec un look moins contemporain, plus "classique", voire sportif (souvenez-vous de la V7 Racer !).

Point de peinture mate sur cette nouvelle Stone "Special" : la livrée se dote d’un noir brillant (Shinning Black) et adopte des détails rougeoyants sur le réservoir et les surpiqures de selle. Notez les suspensions arrière, elles aussi habillées de rouge.

La moto se pare de nouveaux rétroviseurs typés "bar end", d’un bouchon de réservoir noir en aluminium anodisé, de couvre-culasses en couleur graphite et de protections du corps papillon noires, également en aluminium anodisé .

Enfin, cette version spéciale se veut légèrement plus musclée, en témoigne sa ligne d’échappement Arrow, bientôt disponible au catalogue pour toute la gamme V7. Grâce à cet ajout, la moto passe de 65 ch à 66,5 ch à 6700 tr/min et de 73 Nm à 75 Nm de couple à 4900 tr/min.

La Moto Guzzi V7 Stone Special Edition posera ses roues en concession en octobre 2022 au tarif de 10 199€.