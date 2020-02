Régulièrement, le « Custom Rumble » est organisé pour récompenser le Ducati Scrambler préparé le plus réussi.

Au vu des créations des 74 participants en lice, on ne peut que saluer l’imagination et le talent qui caractérisent les ateliers professionnels et les clients de Ducati. De l’hommage au traditionnel Sport Desmo, en passant par le café racer et l’enduro, il est difficile de rester indifférent devant cette élection variée et riche en inspirations.

Chaque candidat a eu le choix entre plusieurs Scrambler selon ses goûts et affinités : le 800, le Sixty 2 et le 1100.

Les motos sont classées dans cinq catégories :



« Rocker », regroupant les customisations inspirées des café racers historiques nés dans les années 60.



« Cut-Down », qui propose d’épurer les lignes du Scrambler pour se rapprocher du style « bobber ».



« All-Terrain », pour le style enduro avec de l’équipement adapté.



« Outsider », où le style et la créativité ne se bornent pas à une catégorie précise.



« Bully », qui vise uniquement le Scrambler 1100, sans restriction ou limite de style.

Il y aura un seul vainqueur par catégorie, soit 5 finalistes. Ces derniers se rendront ensuite au « Bike Shed » de Londres, le 23 mai prochain, pour la finale devant un jury émérite.

Rendez-vous donc sur le site officiel du Ducati Scrambler pour admirer et voter pour votre coup de cœur !

Le « Bike Shed » de Londres, où prend place le « Custom Rumble », est l’un des plus grands événements européens pour les amateurs de motos préparées et customisées. Ouvert à tous, il se déroule du 22 au 24 mai au « Tobacco Docks » et accueille plus de 250 motos.