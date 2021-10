Avec 350 engagés dont 40 side-cars, et ce, en dépit des conditions défavorables liées à la Covid-19 (Pass sanitaire, etc.), ces Trophées ont été un très bon cru. La pluie annoncée ne s’est invitée que dimanche en fin de journée !

Trophées Gérard Jumeaux 2021 : un beau programme

Le week-end a profité de 5 roulages pour 9 séries : 50/125, série Challenge Honda, moins de 500, plus de 500/1 et de 500/2, GP, Anglaise/1 et Anglaise/2 et évidement, les side-Cars.

Comme toujours, une place de choix est réservée aux Anglaises, complétée par une expo du "Triton Club de France". Le "Village Challenge HONDA 125" a fait rouler une trentaine de machines. Les "Run d’Or", organisés par le Triton Club de France et l’asso Trophées Jumeaux, ont traditionnellement eu lieu les samedi et dimanche midi.

Samedi soir, avant la traditionnelle remise des coupes "déjantées", un émouvant hommage a été rendu à Claude Douniaux (sidecariste disparu le 9 septembre) par sa fille Marie-Claude et son ami Charles Krajka. Claude fut 10ème au Bol d’Or 1969, 2ème aux Coupes E Mauve 1970, 2ème au criterium MCF 1970 et 3ème aux Coupes E Mauve 1971.

Trophées Gérard Jumeaux 2021 : le plaisir de l’arsouille

« Les Jumeaux », c’est "l’arsouille", et toujours le plaisir de retrouver les copains autour de cette passion commune, même quand les mains se noircissent du cambouis des machines, parfois récalcitrantes... !

L’entrée spectateurs était de 10€ la journée, 15€ le week-end.

Un grand merci à toute l’équipe des Trophées Jumeaux, pour cette édition 2021, à Anne Marie, aux 50 bénévoles et commissaires de piste sans qui ces roulages ne seraient pas possibles. Merci également au service médical, au speaker Thierry Jallet et aux photographes qui m’ont permis d’utiliser les photos piste de l’événement.

Tout cela "n’est toujours pas raisonnable", mais on s’en fout... !

Pour plus de photos, voir le blog : Frico-racing.com