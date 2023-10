Voyant le marché du trail prendre de l’ampleur, Aprilia rejoint la course en 2022 avec sa Tuareg 660 (voir notre essai), un trail mid-size qui ne manque pas d’arguments. Affichant un poids de 187 kg à sec, la moto est propulsée par le bicylindre en ligne de 659 cm3 des Tuono et RS660, ajusté pour le tout-terrain (80 ch et 70 Nm de couple). Des données qui placent l’italienne en concurrence directe avec les Yamaha Ténéré 700 et KTM 790 Adventure.

L’Aprilia Tuareg 660 est équipée de 4 modes de conduite, d’un contrôle de traction, d’un régulateur de vitesse et d’un ABS déconnectable pour le tout-terrain. Le châssis quant à lui, dispose de suspensions Kayaba et d’un freinage signé Brembo.

Si la base technique du millésime 2024 ne change pas, Aprilia lui refait une beauté avec 3 nouveaux coloris. Les deux premiers se composent d’un cadre rouge et d’une livrée noire ou beige.

La troisième, intitulée "Dakar Podium", évoque la compétition. Et pour cause, elle s’inspire de l’Aprilia RXV 4.5 pilotée par Franciso "Chaleco" Lopez, qui avait décroché la 3ème place du podium lors du Dakar 2010. La livrée est composée d’un bleu / blanc / noir / rouge associé au cadre rouge des deux autres coloris.

L’Aprilia Tuareg 660 2024 est d’ores et déjà disponible en concession au tarif de 11 999 euros. La version "Dakar Podium" quant à elle, s’affiche à 12 699 euros.

Aprilia Tuareg 660 : notre essai en vidéo