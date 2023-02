Le fameux moteur CP2 Yamaha est, on peut le dire, décliné à toutes les sauces. MT-07 et XSR 700 coté roadster, Tracer 7 sur le segment des roadsters/trails routiers, R7 chez les sportives et Ténéré 700 sur le marché porteur des trails tout-terrain. La "T7" a par ailleurs reçu plusieurs déclinaisons, dont la World Raid, considérée comme la version ultime pour les aventuriers aguerris. Mais il manquait visiblement de quoi combler l’espace entre la Ténéré "standard" et la World Raid, en témoignent ces nouvelles déclinaisons baptisées "Extreme" et "Explore".

Yamaha Ténéré Extreme Edition 2023 : une Ténéré standard axée tout-terrain

Pour "adventuriser" sa Ténéré standard, Yamaha a particulièrement revu ses suspensions. La Ténéré Extreme adopte une fourche inversée réglable KYB de 43 mm avec un plus fort débattement (230 mm soit +20 mm). Elle est enrobée d’un revêtement Kashima offrant une meilleure résistance.

L’arrière reçoit également un amortisseur KYB réglable (précharge / détente / compression) avec un meilleur débattement (220 mm soit +20 mm). De fait, la garde au sol est accrue de 20 mm et se perche à 260 mm pour mieux se mouvoir sur les chemins.

Afin d’accentuer son caractère tout-terrain, cette Ténéré Extreme s’enrichit de repose-pieds en titane, crantés et élargis (+35%), mais aussi d’un garde-boue rehaussé, d’une protection de radiateur, d’un guide de chaîne et d’une selle plate dotée d’un meilleur rembourrage. L’assise se révèle donc plus haute qu’à l’accoutumée (910 mm contre 875 mm sur la version standard).

Disponible en deux coloris (bleu ou gris), la Ténéré Extreme Edition sera commercialisée en France, en Italie et en Allemagne dès avril 2023 au tarif de 11 899 euros.

Yamaha Ténéré Explore Edition 2023 : la Ténéré voyageuse

Moins "extreme," la Ténéré Explore, comme son nom l’indique, favorise plutôt les longs périples routiers. Si cette version s’équipe elle aussi de nouvelles suspensions KYB, le débattement s’avère moins élevé avec 190 mm à l’avant et 180 mm à l’arrière (-20 mm que sur la Ténéré standard). Conséquence ? Une selle plus accessible et moins haute de 15 mm (860 mm).

La Ténéré Explore souligne d’autant plus son caractère routier au vu de son équipement de série : bulle haute, shifter et supports pour valises latérales ou sacoches (options).

Tout comme la Ténéré Extreme Edition, l’Explore Edition débarquera en concession en avril 2023 dans des livrées bleues ou noires, au tarif de 11 799 euros.