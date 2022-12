On ne pourra pas dire que KTM chôme sur le renouvellement de sa gamme 2023 de motos mid-size, en témoignent les évolutions de ses 890 Adventure et 890 Adventure R, et le retour de sa 790 Duke... qui ne sera d’ailleurs pas la seule "ancienne" à réapparaitre au catalogue, puisque la 790 Adventure nous revient dans une version au goût du jour !

KTM 790 Adventure 2023 : Euro 5, nouveau look et meilleure protection

Motorisation commune oblige, la nouvelle 790 Adventure est propulsée par bicylindre LC8c de 799 cm3 intégré aux 790 Duke 2023 et CFMoto 800 MT. Eligible au permis A2 (bridable à 47,5 ch) et désormais conforme aux normes antipollution Euro 5, il développe 95 ch à 8000 tr/min et 88 Nm à 6500 tr/min. Il s’agrémente d’une nouvelle boite à air, d’un nouvel embrayage antidribble, d’une boite de vitesse revue, d’une nouvelle ligne d’échappement et d’un sabot moteur.

Coté partie cycle, la moto se pare de suspensions WP offrant 200 mm de débattement et de jantes de 21 et 18 pouces chaussées par des pneus polyvalents Pirelli Scorpion STR. La selle se perche à 860 mm et le poids à sec affiche 199 kg.

Electroniquement, KTM n’a pas fait les choses à moitié en enrichissant sa moto d’un écran TFT de 5 pouces compatible avec l’application KTMConnect. Une centrale intertielle 6D assiste désormais les modes de conduite, l’ABS sur l’angle et le contrôle de traction. A l’instar des 890 Adventure 2023, la nouvelle 790 dispose d’un mode d’évaluation des options payantes sur les premiers 1500 km.

Enfin, la moto partage le nouveau look de la 890 Adventure, qui se traduit par une face avant plus protectrice et un réservoir plus ergonomique. D’une contenance de 20 litres, celui-ci revendique jusqu’à 450 km d’autonomie.

La nouvelle KTM 790 Adventure débarquera en concession en avril 2023 dans deux coloris (noir/orange et blanc/orange).