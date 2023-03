Vous avez un penchant pour une nouveauté Aprilia ou Moto Guzzi ? A la bonne heure, puisque les deux firmes italiennes, lors des "Aprilia Days" et "Moto Guzzi Days", organisent des journées d’essais chez leurs concessionnaires locaux jusqu’au 31 mars. De la dernière Aprilia RSV4, en passant par la gamme 660 (RS, Tuono, Tuareg) et la nouvelle Moto Guzzi V100 Mandello (voir notre essai), il y en aura pour tous les goûts ! De quoi vous donner un premier aperçu des nouveautés à venir : l’Aprilia Extrema, disponible en avril 2023 pour 13 499 euros, et la Moto Guzzi V100 Aviazione Navale, en pré-réservation pour 16 999 euros.

Moto Guzzi V100 Mandello

Aprilia RS660 Extrema

Pour connaitre toute les modalités d’essais, rendez-vous sur les sites officiels d’Aprilia et de Moto Guzzi.