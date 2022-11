La plateforme du bicylindre 660 cm3 Aprilia inaugurée en 2020 est plutôt bien exploitée : un roadster avec la Tuono, un trail avec la Tuareg et une sportive avec la RS (voir notre essai). Et c’est cette dernière qui se voit désormais déclinée en version "Extrema", en référence à la RS125 Extrema produite en entre 1992 et 1994.

Aprilia RS660 Extrema 2023 : light is right !

La principale caractéristique de cette édition est son poids allégé. Sabot moteur, garde-boue et ligne d’échappement SC-Project en carbone lui font perdre 3 kg au change (166 kg à sec) pour offrir un meilleur rapport poids/puissance.

Outre la livrée racing aux couleurs du drapeau italien, la RS660 s’enrichit d’un capot de selle à placer en lieu et place de la selle passager. Déjà bien équipée électroniquement (contrôle de traction, ABS sur l’angle, ajustement du frein moteur, modes de pilotage...), le logiciel exclusif à cette version permet des rapports inversés au quickshifter pour parfaire les sessions piste.

Aprilia n’a hélas pas encore communiqué de tarif (qu’on imagine aux alentours des 13 000 euros) et de disponibilité.