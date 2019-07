Station balnéaire de l’Océan Atlantique, Montalivet est situé au sud de l’estuaire de la Gironde. Plus connue pour ses surfeurs et naturistes, cette station laisse aux motards sa rue principale de deux kilomètres, le temps d’un week-end. Interdit aux 4 roues, Montalivet devient durant trois jours le Daytona Beach de la Gironde. L’animation est autant au cœur de la ville que sur le site du rassemblement, où il faut s’acquitter de 35 € (forfait 3 jours), ou 15 pour la journée, pour accéder à l’évènement. Dominé par les motos américaines, le plateau est vaste, avec, au rendez-vous, des japonaises, des européennes, des trikes, des anciennes et également des customs.

2019, un climat exceptionnel

Fan de grosse cylindrée ? Montalivet, c’était le seul endroit de France où il fallait être. En plus, durant ce week-end là, le pays tout entier fond sous la canicule, alors qu’au bord de l’Océan, la grisaille sévit pendant 3 jours avec une température avoisinent 25 degrés. On pourrait dire, « à la fraîche » !

Au milieu des Landes, le site propose bien plus qu’un rassemblement avec la présence d’un camping sous les pins, d’animations, d’un village de restauration et d’un village de boutiques éphémères .

Un programme complet

Dès l’ouverture du site vendredi à 18 h, les animations vont "bon train" jusqu’à 4 h du matin. Au programme, show motos, spectacle de drift, FMX, stunt, jet ski freestyle, avec notamment la présence de Romain Stampers, champion du monde de la catégorie. Pour nous faire partager sa passion, une piscine géante a été installé à cette occasion. Et ce ne s’est pas arrêté là avec également une démonstration au mur de la mort, un défilé sexy masculin et féminin, un concours de bras de fer, un apéro offert par Pastis 51 avec des strip-teaseuses et des concerts de rocks. Ces 72 heures furent agitées, c’est le moins que l’on puisse dire !

Balade dans le Nord-Médoc

C’est un cortège impressionnant de quasi 4 000 motos qui a sillonné le Nord Medoc lors une balade d’une soixantaine de kilomètres entre vignes et pins. Sur le bord des routes, les habitants des communes sont venus admirer les belles machines et leurs pilotes. Cette balade entre motards s’est terminée à Soulac, où l’apéritif fût offert par le Casino de la commune .

Tout a une fin

À la clôture de l’évènement, François, le président fondateur des Outcasts, Moto Club créé en 1994, annonce qu’une édition 2020 aura bien lieu. Ils nous donnent rendez vous même endroit, même heure, le dernier week-end de juin 2020.

MC Outcast : http://outcastsmc.free.fr/outcastsmc.html