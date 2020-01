Saint-Véran, « le pays où le coq picore les étoiles », est un petit village de 290 âmes situé dans la vallée du Queyras dans les Hautes-Alpes. Cette commune, la plus haute d’Europe, culmine à 2 042 mètres. C’est ici que se retrouvent, depuis maintenant 20 ans, d’irréductibles motards - un peu givrés me direz-vous - pour assister à l’hivernale des Marmottes.

Décor de carte postale

Il faut dire que le paysage est magnifique en cette période. Des maisons traditionnelles en bois, recouvertes d’un manteau de neige, le fameux coq, emblème du village, perché sur le cadran solaire, les fontaines gelées et l’église classée aux monuments historiques… De quoi faire oublier (un peu) les températures négatives.

Pas pour les frileux

La transhumance commence dès le vendredi. Les premiers motards arrivent à la station. Pour les plus courageux, et surtout les moins frileux, ce sera sous la tente, pour les autres, des gites et hôtels sont là pour les accueillir. Cette année, pas besoin d’équipements spéciaux ou de système D pour atteindre sa destination. La route était dégagée, « au noir » comme on dit ici. Seul le campement se trouvait sous une couche épaisse de neige.

b.a.-ba d’une bonne soirée

Après avoir monté leur tente, l’indispensable corvée de bois attend les motards, préambule aux longues soirées au coin du feu. C’est bercé par le crépitement des buches, que l’on découvre, en écoutant histoires et anecdotes, les spécialités que chacun a apportées… On parle de tout, on refait - évidemment - le monde… Un moment clé d’échange et de convivialité.

Flambeaux

Le samedi, les motards ont profité du traditionnel défilé aux flambeaux dans Saint-Véran suivi d’un vin chaud ou d’un jus de pomme chaud offert par la municipalité.

Jacques Montagnon, l’organisateur qui a repris la suite de Pierre Vedel depuis 2013, s’est réjoui de la réussite de cet immanquable rendez-vous.

Et si vous êtes dingue d’hivernales en side, cette page Facebook est faite pour vous.