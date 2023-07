La Yamaha R1 a 25 ans ! Pour marquer le coup, Yamaha présente l’édition ultime de sa machine, plus que jamais préparée pour décrocher les meilleurs chronos. Et c’est peu de le dire, car en étant dotée de l’ensemble des pièces du catalogue GYTR PRO, cette nouvelle mouture 2024 se veut encore plus pointue que la R1 GYTR 2023. Rebaptisée "R1 GYTR PRO 25th Anniversary Limited Edition" (ouf !), elle a tout pour trôner sur le podium des pistardes les plus radicales.

Yamaha R1 GYTR PRO 25th Anniversary : WSBK inside

De prime abord, et ce, pour se rapprocher d’une véritable moto engagée au Championnat du monde de Superbike, la R1 GYTR voit son cadre en carbone revu et son réservoir modifié pour améliorer son centre de gravité. Le châssis s’agrémente d’une fourche Öhlins FGR, d’un amortisseur TTX et d’un bras oscillant spécifique au WSBK.

Comme la superbike Yamaha de compétition, la moto reçoit un freinage signé Brembo, un calculateur Magnetti Marelli et un module GYTR PRO Electronic System (GPES), permettant, entre autres, l’acquisition de données en course.

Lors d’un trackday, les futurs propriétaires des 25 exemplaires seront accompagnés par des techniciens pour peaufiner les réglages de leurs machines. Quant au tarif, il atteint évidemment des sommets : 159 000 euros (!). Le prix à payer pour acquérir une véritable machine de course de pilote professionnel ?

Andrea Dosoli : Responsable des courses sur route, Yamaha Motor Europe

« Nous avons développé la gamme de pièces de performance GYTR PRO parallèlement à nos programmes de course des championnats du monde de Superbike et d’Endurance, afin d’offrir à nos clients l’opportunité d’expérimenter un niveau de performance vraiment unique, explique Andrea Dosoli, responsable des courses sur route de Yamaha Motor Europe. Pour marquer le 25ème anniversaire de la R1, nous avons réuni la moto, la gamme complète de pièces GYTR PRO et les connaissances et l’expérience de nos GYTR Pro Shops pour fournir une solution clé en main aux clients Yamaha qui exigent le meilleur. Avec la R1 GYTR PRO 25e anniversaire, nos clients ont l’opportunité de profiter d’une moto unique, une moto qui est aussi proche des spécifications de nos machines de course du championnat du monde qu’il est possible de l’être sans avoir un contrat Yamaha pour courir en WorldSBK ou en EWC. »