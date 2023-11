Le millésime 2024 de la Yamaha MT-09 change sur plusieurs points : nouveau look, meilleure ergonomie, plus de technologies embarquées... Mais ce serait trop vite oublier la nouvelle déclinaison "SP", plus sportive, qui s’apprête elle aussi à débarquer.

Motorisée par le 3 cylindres CP3 de 890 cm3 (désormais aux normes Euro 5+) développant 119 ch et 93 Nm de couple , elle reprend toutes les caractéristiques et améliorations du modèle standard.

On retrouve les modes Sport, Street et Rain, deux modes personnalisables, et un mode Track exclusif à la SP, ajoutant 4 profils supplémentaires en cas de session sur piste. Ceux-ci permettent le réglage du frein moteur, le contrôle du freinage, la désactivation du freinage ABS arrière... A noter que la moto se dote désormais d’un démarrage sans clé Smart Key.

A l’instar des précédents millésimes de la MT-09 SP (voir notre essai), c’est avant tout du côté de la partie cycle, nettement plus sportive, qu’il faut se pencher.

L’engin se pare d’étriers de frein avant Brembo Stylema offrant un freinage plus performant, d’un revêtement DLC sur sa fourche KYB rigidifiée et réglable, et d’un amortisseur arrière Öhlins entièrement ajustable en précharge, détente et compression.

La Yamaha MT-09 SP 2024 sera proposée en noir/gris/bleu (Cyan), en noir (Tech Black) et dans une nouvelle livrée faite de bleu, de gris argenté et de noir (Icon Performance). Si l’on peut attendre la machine pour début 2024, aucune date et aucun tarif n’ont encore été communiqués.