Tromox entend bien s’imposer sur le marché encore très confidentiel de la moto électrique. Après la Tromox Ukko S (voir notre essai complet) dans la catégorie équivalent 125 et les Tromox Mino et Mino B sur le secteur des équivalents 50 cm3, le constructeur chinois élargit sa gamme avec deux nouveautés : les Ukko AT et MC10.

Tromox Ukko AT 125 2023

Dérivée de l’Ukko S, cette déclinaison AT se veut plus baroudeuse. Des changements que l’on perçoit esthétiquement, en témoignent son garde-boue "bec de canard" façon trail, son support de plaque disposé sur la boucle arrière et sa livrée camouflage. La partie cycle change également : la moto reçoit une jante de 16 pouces à l’avant (contre 14 sur l’Ukko S) et une jante de 14 pouces à l’arrière, chaussées par des pneus mixtes cette fois-ci.

La selle est affinée et rallongée, tandis que la garde au sol culmine désormais à 200 mm. L’autonomie maxi annoncée est de 130 km en ne dépassant pas les 45 km/h. Via le chargeur fourni par Tromox, il faudra compter 5h de charge pour revigorer la machine. Par ailleurs, et contrairement à l’Ukko S qui n’avait qu’un freinage couplé, l’Ukko AT s’enrichira d’un ABS.

Du reste, le moteur (puissance maxi de 8 Kw, vitesse maxi de 90 km/h et 220 Nm de couple), la batterie amovible (72V50Ah) et le poids (110kg) restent identiques à ce que l’on a pu voir sur l’Ukko S. Même topo pour l’équipement électronique, servi par un éclairage full LED, un régulateur de vitesse, une marche arrière, un démarrage keyless, un port USB et un écran TFT connectable à son smartphone par bluetooth. Quant au tarif, il oscillerait aux alentours de 5000 euros, sans compter les aides de l’Etat.

Tromox MC10 125 2023

La MC10 quant à elle, se veut résolument off-road. Plus légère (100 kg) et dépouillée de ses carénages, elle évoque les petites motos enduro destinées aux virées sur les chemins de terre. Une vocation justifiée par ses jantes de 19 pouces à l’avant et de 18 pouces à l’arrière, chaussées par des pneus crampons. La hauteur de selle se perche à 850 mm et la garde au sol culmine à 280 mm.

La puissance se révèle plus élevée que ses cousins urbains (10 kW) et le couple gagne en vigueur pour atteindre les 280 Nm. En revanche, la MC10 ne disposera que d’un freinage couplé (ABS/CBS).

Enfin, la MC10 se distingue par ses deux batteries amovibles (72V30Ah) logées sous la selle. L’une offre 75 km/h de vitesse maximum et les deux combinées 90 km/h. La charge complète demande 3h avec une seule batterie et 6h avec les deux. Quant à l’autonomie, Tromox annonce 120 km à une vitesse de 45 km/h, ce qui s’avère plutôt honorable en utilisation tout-terrain. Le tarif serait similaire à l’Ukko AT, soit environ 5000 euros sans aides de l’Etat.