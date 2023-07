En juillet 2022, le pilote Ivan Cervantes, au guidon d’une Tiger 900 Rally Pro, remportait la Baja Aragon dans le désert de Monegros en Espagne, une course tout-terrain réputée pour sa technicité.

Un an plus tard, Triumph souhaite rendre hommage à cette impressionnante victoire (450 km de tracé et 1h et 6 minutes d’avance sur ses adversaires !) en dévoilant des éditions spéciales de ses Tiger 900 Rally et GT.

Triumph Tiger Rally Aragon Edition 2023

Dans sa version Aragon, la plus aventurière des Triumph Tiger 900 se pare d’une selle bicolore et d’une livrée faite de jaune, de blanc, de noir et de gris, évoquant le modèle piloté par Ivan Cervantes. Elle est non seulement équipée de crash bars de série mais aussi de protections hautes autour de son réservoir. La Tiger Rally se distingue de la GT avec sa fourche inversée Showa, conçue pour affronter les chemins les plus tortueux.

Triumph Tiger GT Aragon Edition 2023

La Tiger GT de son coté, arbore une livrée tricolore (noir, rouge, blanc), une selle bicolore et reçoit des crash bars de série, sans les protections de réservoir de la Rally. Le train avant est suspendu par une fourche réglable Marzocchi de 45 mm.

La Triumph Tiger 900 GT Aragon affiche un tarif de 15 995 euros tandis que la Tiger Rally Aragon est proposée au prix de 16 595 euros. Les deux éditions seront seulement disponibles en concessions jusqu’en fin d’année.