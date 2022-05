Afin d’enrichir son catalogue 2022, Triumph dévoile de nouveaux coloris pour sa gamme de roadsters, trails et cruisers. Speed Triple, Street Triple, Trident, Tiger et Rocket 3... aucune n’y échappe.

Déjà disponibles à la commande, les modèles et leurs nouvelles livrées arriveront en concession dès le mois de juillet 2022.

Nouveaux coloris pour les roadsters Triumph

De la Trident 660 accessible avec le permis A2 à la Speed Triple 1200 RS, le constructeur propose de nouvelles couleurs pour ses roadsters.

Du orange mat pour les Speed Triple 1200 RS et Trident

Triumph choisit le gris et l’orange mat pour la Trident. On retrouve également cette nouvelle robe sur la Speed Triple 1200 RS. Pour celles et ceux qui ne sont pas friands du style "citrouille", la Speed Triple est disponible dans un coloris plus conventionnel : gris argenté et noir.





Un coloris plus sobre pour la Street Triple 765 RS et R

Enfin, le constructeur britannique dévoile un coloris noir carbone et brillant pour les Street Triple 765 RS et R.

Nouveaux coloris pour les cruisers Triumph

Triumph Rocket 3 R : un troisième coloris pour 2023

Si Triumph conserve la livrée composée de noir, de gris et de motifs rouges et argentés pour sa Rocket 3 R, une nouvelle teinte est proposée : Matt Silver Ice. Ainsi, la moto arbore un coloris gris mat sur son réservoir, son garde-boue avant et son train arrière. Du reste, la marque a décidé de teindre en noir les optiques de phares et le saute-vent.

Deux nouvelles teintes pour la Rocket 3 GT

La Rocket 3 GT pourra revêtir la peinture Sapphire Black. Elle pourra aussi s’habiller dans une teinte rouge aux motifs noirs sur le réservoir avec des détails argentés peints à la main.

Les 3 trails Triumph maintenus au catalogue 2023

Il y a deux ans, Triumph lançait les Tiger 900 GT et Rally, puis la Tiger 850 Sport l’année suivante. Les 2 modèles restent au catalogue et reçoivent eux aussi de nouveaux coloris.

Tiger 850 Sport : un coloris orange pour le trail de triumph

Comme pour la 1200 RS et la Trident, Triumph propose un coloris orange et anthracite. Les déclinaisons rouges et bleues quant à elles, sont toujours disponibles.

Des coloris plus classiques pour les Triumph Tiger 900

Une livrée bleue mat avec des graphismes gris sur le réservoir, les protections et le garde-boue se destine aux Tiger 900 GT et GT Pro.

Du coté des versions Rally et Rally Pro de la Tiger 900, Triumph lui fait adopter le coloris gris "sandstorm".