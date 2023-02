Après avoir présenté ses deux nouvelles Interceptor et Continental GT 650 2023 modernisées, Royal Enfield ajoute deux séries limitées pour ses roadsters, exclusives aux concessionnaires français : les Continental GT 650 Thunder Edition et Interceptor 650 Lightning Edition. Un hommage mécanique à Thin Lizzy et son excellent morceau "Thunder & Lightning" ?

Royal Enfield Continental GT 650 Thunder Edition 2023

La "Thunder Edition" de la Continental se pare de nombreux accessoires, tels que des sacoches noires avec supports, une selle confort "touring", une bulle teintée, des rétroviseurs en bout de guidon (usinés CNC), un sabot moteur et un bouchon de réservoir en aluminium.

La moto est proposée au tarif de 7 690 euros dans les coloris "Monochrome Rocker Red" et "British Racing Green". Les coloris biton "Ventura Storm " et "Dux Deluxe" font grimper le prix à 7 990 €, tandis que la livrée "Chrome Mr Clean" gonfle le tarif à 8 090 euros.

Royal Enfield Interceptor Lightning Edition 2023

Même base, donc peu ou prou les mêmes équipements que la Continental GT "Thunder" pour la très appréciée Interceptor 650 dans sa version "Lightning" !

Elle hérite de tous les accessoires préalablement cités, mais avec des pare-carters en plus et des rétroviseurs "touring". Le prix débute à 7 390 euros dans les coloris "Canyon Red", "Ventura Blue" et "Orange Crush", augmente à 7 690 euros avec les livrées biton "Sunset Strip", "Downtown Drag" et "Baker Express" et culmine à 7 990 euros avec le coloris "Chrome Mark II".