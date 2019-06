20 ans après être sortie des usines d’Hamamatsu, une énième version de la SV650 fait son entrée au catalogue Suzuki. Quelques mois après l’édition limitée Yoshimura, Suzuki présente, une déclinaison façon scrambler de son mythique roadster. Nom de baptême Scrambler 2.0, cette série spéciale étant la 2e itération à la sauce scrambler du constructeur japonais. En 2016, il surfait sur la vague Mc Queen-néorétro-hipster avec une version dotée d’une jolie selle marron surpiquée.

Dans l’ère du temps

Pour s’offrir une « gueule » de scrambler, Suzuki a greffé à son bicylindre environ 2000 € d’accessoires, en provenance notamment du catalogue SW-Motech. Disponible en deux coloris, noir ou blanc, avec cadre et jantes bleus, ce SV s’orne de deux sacoches semi-rigides avec housses étanches, de pare-mains, de repose-pieds crantés plus larges que ceux d’origine et aux caoutchouc amovibles, d’une grille de protection de phare, d’un saute-vent alu, de protections latérales de radiateur, d’un garde-boue court et d’une selle biton Bagster. Elle est équipée de pneus Dunlop Mutant destinés à rouler sur route ou sur terre. L’absence de sabot moteur et le positionnement bas des coudes d’échappement et du silencieux rappelleront derechef à l’ordre les enthousiastes qui mettraient dans un même sac chemins vicinaux et off road.

Avec près de 1 000 ventes en 2018 dans l’hexagone, Suzuki espère faire renaître un engouement autour de son SV, comme dans le passé, à travers de multiples déclinaisons comme celle-ci.

Cette Suzuki SV650 Scrambler sera disponible dès le mois de juillet au tarif de 7 999 €, soit 400 € de plus que la version standard.