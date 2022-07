Annoncée en décembre dernier, la BSA Gold Star 650 se fait toujours attendre ! La moto était initialement prévue pour le mois de mai 2022... Mais selon nos confrères de Visor Down, sa sortie serait imminente. Après de multiples batailles (retard causé par la crise sanitaire et la recherche de distributeurs), elle arriverait mi-août au Royaume-Uni au tarif de 6500 £, soit environ 7650 euros. C’est Lucas Distribution qui proposerait la moto au sein de son réseau de concessionnaire.

A l’instar des Royal Enfield 650, plusieurs coloris "rétro" (rouge, noir, argent...) viendront enjoliver la moto dès son lancement, moyennant un coût supplémentaire. En revanche, la Gold Star est 660 euros plus chère que sa concurrente directe, la Royal Enfield Interceptor 650 (6 990 euros). Cela sent le futur comparatif Motomag, tout ça...

Pour rappel, ses 45 ch et 55 Nm de couple rendent le fameux gromono de 652 cm3 naturellement compatible avec le permis A2.

BSA Gold Star 650 : et en France, c’est pour quand ?

BSA annonce être en pourparlers pour distribuer la moto progressivement dans le reste de l’Europe. La France, l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche seraient les premiers pays à recevoir le gromono. Ensuite, le déploiement serait étendu en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande. En Asie, c’est le Japon et la Corée du sud qui seraient privilégiés en premier lieu. Patience donc.