« Comment nettoyer son casque de moto »

(voir vidéo ci-dessus)

Que le temps semble long en cette période de confinement. Et si vous en profitiez pour nettoyer votre casque moto. L’opération est importante pour des questions d’hygiène et pour préserver votre investissement. Un casque se salit vite et impose un lavage régulier. Nous allons, au travers de ce tuto pratique, vous apprendre à nettoyer correctement votre casque de moto ou de scooter. À vous de jouer !

« Ducati - Tout ce que vous devez savoir sur son histoire »

Pour certains motards, il y a des motos et il y a Ducati. Vous allez découvrir dans cette vidéo la raison pour laquelle Ducati est le plus grand fabricant de motos italien à ce jour. Comment la petite entreprise de Bologne est devenue une société de pointe capable de produire des motos à la limite du raisonnable à l’instar des Panigale V4 R et Desmocedicci.

La vidéo - de nature très humoristique - est en anglais mais il est possible d’avoir les sous-titres en Français. Sous la vidéo YouTube, cliquez sur l’activation des sous-titres, allez ensuite sur « Paramètres », cliquez sur « sous-titre (anglais) », puis sur « Traduire automatiquement », sélectionnez votre langue.

Retrouvez ici la vidéo sur l’histoire de Ducati

« Moto Guzzi à l’honneur »

Le Salon moto légende de 2016 avait mis à l’honneur pour sa 19e édition les Moto Guzzi ! Nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir notre reportage et de vous laisser guider par Axel Mellerin, notre chef des essais. Au programme, des modèles de motos emblématiques de la firme de Mandello del Lario (Italie), dont la fameuse V7, première Guzzi utilisant le fameux moteur en V face à la route.



« Rencontre de légende »

Une nouvelle interview glanée sur le site de Francis Boutet (bike70.com).

Voici un grand monsieur de l’endurance en la personne de Alain Genoud interviewé par Jean-Claude Jacq :



« Patrick Pons - un nom, une légende »

Nous vous proposons de découvrir ce petit film (très court) sur Patrick Pons, champion du monde 1979. Ce court métrage a été réalisé en 1980 en 35 mm :



« Vidéo insolite »

Alain Bour, cascadeur auto/moto, est détenteur de plusieurs records homologués par le Guinness Book : vitesse tractée par sa moto (195 km/h), vitesse sur la roue avant (163 km/h), vitesse poussé par sa moto (140 km/h), vitesse sur la roue arrière (232 km/h)... L’homme a fait une petite petite sortie pour se dégourdir les roues !





Autre célébrité du sport mécanique, Sébastien Loeb, célèbre pilote de rallye français, depuis reconverti dans les compétitions sur circuit, puis en rallye-raid et en rallycross, ajoute une nouvelle corde à son arc : la Race At Home.

À découvrir ci-dessous :



18e jour de confinement ... seulement Plein de courage à mes colocataires pour les jours et semaines à venir #RaceAtHome (... au pied de la lettre) #HMSGOfficial pic.twitter.com/oXb7DkUr3F — Sébastien Loeb (@SebastienLoeb) April 3, 2020

