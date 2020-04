Passé décomposé

Les vieux tombent comme des mouches, mais loin des statistiques quotidiennes. Ils sont comme ça les vieux, ils ne veulent pas déranger, tellement mis à l’écart qu’ils ne font même pas partie du comptage officiel, mais on les appelle les séniors parce que ça fait plus propre. Quand un vieux meurt, on ne peut plus l’enterrer en famille à cause du confinement. En même temps, les familles, (...)