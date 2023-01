La nouvelle édition spéciale de la Vespa 946 célébrant ses 10 ans d’existence est pour le moins originale, puisqu’elle fera revivre l’iconographie du calendrier lunaire. La collection s’étendra sur 12 ans, avec un modèle exclusif par an, numéroté et limité à 1000 exemplaires. Le premier modèle célèbre l’arrivée du printemps, avec le lapin pour emblème. Car oui, le 22 janvier 2023 - année de sortie du premier modèle de la collection -, l’année du lapin commence, synonyme de quiétude et de bien-être... tout un programme !

Qui dit lapin, dit livrée spéciale plutôt mignonne, avec l’animal dessiné façon "cartoon" sur les carénages avant et arrière. Les finitions sont remarquables, en témoignent sa selle rembourrée et ses revêtements de poignées cousues mains.

La Vespa 946 est de nouveau propulsée par un monocylindre de 125 cm3, placé au coeur d’un châssis monocoque en acier. On retrouve un éclairage à leds, un contrôle de traction, et un freinage toujours servi par un double disque de 220 mm. Quant au tarif ? Rendez-vous tout de même le 23 janvier 2023 pour en savoir plus !