La solidarité motarde va bien au-delà du salut que nous nous adressons en nous croisant. Et la crise sanitaire inédite que nous traversons ne fait qu’exacerber ce penchant des motards à se venir mutuellement en aide mais aussi à épauler ceux qui en éprouveraient le besoin. Nouvelle manifestation de cette belle philosophie, après les initiatives mises en place par les constructeurs et motocistes, la Mutuelle des motards vient de créer une plateforme participative sur Facebook intitulée « Solidarité motarde Covid-19 ». Une initiative éminemment légitime pour la « Mutuelle » qui a vu le jour en 1983, à l’initiative de la FFMC, suite à la mobilisation, déjà solidaire, de 40000 motards pour réunir les 10 millions de francs (1,5 M€) nécessaires à la constitution du fonds de garantie indispensable à son démarrage. Les Éditions de la FFMC qui éditent Moto Magazine et motomag.com sont nées de ce même mouvement.

Solidaires depuis toujours

Ainsi, fidèle à ses racines, la Mutuelle propose de mettre à profit la force des réseaux sociaux pour que cette solidarité continue de s’exprimer. Une initiative très bien accueillie par le monde moto. Une semaine à peine après la création du groupe Facebook dédié, 1300 motard(e)s l’avaient déjà rejoint. Les contributions y sont très variées et attestent du dynamisme, de la réactivité et de l’inventivité de notre monde. Et si les propositions de transport à moto de personnels soignants sont légion, les membres du groupe proposent aussi de réaliser des courses pour des personnes particulièrement vulnérables, âgées ou handicapées. Il est d’ailleurs amusant de constater à quel point les « clivages » qui peuvent parfois s’exprimer entre amateurs de customs, de sportives, de 125 ou encore de grosses routières allemandes se sont ici effacées. Il y a une grande variété de profils parmi les aidants mais aussi parmi leurs montures. L’idée est de répondre à une situation d’urgence, que l’on soit en 125 Varadero comme Dolorès, en Sportster comme Benoît, en GS avec bagagerie comme Dominik ou encore en Goldwing avec remorque comme Vincent. La variété du monde de moto n’a d’égale que son unité.

Une infinité de services

Ce groupe regorge de ressources infinies. Sans prétendre à l’exhaustivité, citons pêle-mêle l’impression de masques de protection pour les soignants par le team Poirsouille, la fabrication de masques par la FFMC34 à destination des bénévoles en maraude pour aider les plus démunis, le partage de l’initiative « Des vélos pour l’hosto » de la FUB (Fédération des usagers de la bicyclette), l’invitation à donner son sang en se rapprochant de l’Établissement français du sang ou encore la distribution, sur l’A63, d’un couscous gratuit pour les routiers car « eux aussi ont besoin de soutien ».

Nous ne pouvons bien entendu que soutenir cette initiative et vous inviter à rejoindre le groupe si vous avez, vous aussi, la possibilité de prendre part à la lutte contre cette pandémie. V !