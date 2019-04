Avec ces nouveaux SportSmart MK3, Dunlop souhaite « changer les règles du jeu » en matière de pneus sportifs et annonce un produit qui serait sans compromis sur le mouillé et capable d’une plus grande adhérence sur le sec.

Successeurs des SportSmart2 Max, les Sportsmart MK3 appartiennent à la gamme de pneus hypersport Dunlop forte de 5 références. Conçus à 90 % pour la route et 10 % pour le circuit, les MK3 sont les plus routiers de la famille.

L’accent est mis sur la longévité et les performances sur route, notamment sur le mouillé, pour se démarquer des pneus sport habituels. Cette monte, destinée aux roadsters puissants et aux sportives, s’adresse aux motards recherchant un pneu haut de gamme à la pointe de la technologie.

Construction

Pour développer ces SportSmart MK3, Dunlop s’est appuyé sur 7 technologies tel qu’une silice nouvelle génération pour améliorer le grip et la longévité, un multi-gommes pour le grip latéral, l’utilisation de plis de Rayone à l’avant comme à l’arrière pour une meilleure stabilité ou encore le classique enroulement filamentaire (JLB), cette fois-ci dans une version monocorde (3 cordes auparavant) pour une meilleure stabilité et plus de retour d’informations.

Avec ce travail, Dunlop annonce 20 % de grip supplémentaire sur le sec, 23 % sur le mouillé (en comparaison du SportSmart2 Max) et une usure plus homogène (l’empreinte au sol se dégrade modérément au fil des kilomètres et l’effet d’usure en « escalier » est moindre). Reste à vérifier sur le bitume si ces promesses sont tenues.

Test routier

L’essai des Sportsmart MK3 débute, sur les routes autour de Barcelone, au guidon d’une Yamaha MT-07. La température est fraîche en début de matinée et aucune mauvaise surprise ne se fait sentir en quittant la ville au profit des premières routes sinueuses. Comme annoncé par Dunlop lors de la présentation de ce pneu, la technologie et la conception utilisés pour gagner en stabilité nuisent légèrement à la maniabilité. L’effort pour incliner la moto se fait surtout ressentir après une ligne droite.

Dans les enchaînements de virages et les changements d’angle, cette sensation disparaît. La mise sur l’angle est quant à elle très linéaire (pas d’effet de moto qui tombe ou difficile à relever) et la stabilité dans les courbes est très bonne. Il en ressort une sensation agréable de neutralité que l’on retrouve sur les autres motos essayées (Yamaha MT-07 Tracer et BMW S 1000 R).

Test sur route mouillée

Pour tester les performances sur route humide, l’atelier proposé est composé de deux petits huit et d’un freinage d’urgence. Proche d’un gymkhana, ce « parcours » est un peu juste pour se faire une réelle idée des capacités du Sportsmart MK3. Néanmoins, le parcours est avalé assez aisément et sans alerte ni perte de grip.

Test circuit

Même si la cible de ce pneu n’est pas le circuit, il est annoncé avec certaines aptitudes pour cette pratique. Testé sur un rythme plus soutenu, nous l’avons donc poussé dans ses derniers retranchements sur le circuit de Castelloli, près de Barcelone (Espagne).

Comportant de nombreux dénivelés, poussiéreux et très bosselé, ce circuit affiche des caractéristiques finalement assez proches d’une route. Testés sur un gros roadster (Kawasaki Z 900) sans contrôle électronique de traction et sur une sportive (Kawasaki ZX-6R), les SportSmart MK3 permettent de découvrir le tracé en sécurité grâce à son grip à froid.

Au fil des tours le rythme augmente et la stabilité du pneu avant est mise en valeur lors des freinages appuyés. La progressivité lors de la mise sur l’angle met en confiance et laisse une marge de manœuvre lors du choix des trajectoires. Les grandes courbes se passent également sans soucis tant que le rythme n’est pas trop élevé.

La limite du grip est atteinte assez rapidement lorsque l’on adopte un pilotage plus agressif. Un phénomène qui s’explique par la technologie et le mélange de gommes utilisé (teneur élevée en silice) qui n’apprécient pas vraiment les montées en température et les longs runs. Dunlop préconise d’ailleurs de ne pas trop baisser les pressions (- 0,2/0,3 bar maximum) pour éviter ce problème et perdre définitivement les bonnes propriétés du pneu, à froid et sur le mouillé...

Conclusion

Annoncé pour 90 % route et 10 % pour le circuit, les SportsmartMK3 remplissent leur contrat. Stables au freinage et dans les virages, ils offrent un bon retour d’informations quel que soit le rythme sur la route et permettent de découvrir le pilotage circuit en sécurité.



Pour les pilotes souhaitant pousser un peu plus l’expérience de la piste ou mettre un peu plus de contrainte sur les pneus, il faudra alors s’orienter vers le Dunlop Sportsmart TT (50 % route / 50 % circuit).

Dimensions

Les SportSmart MK3 sont disponibles uniquement en 17“ dans les dimensions qui équipent les roadsters et les sportives :

Avant : 120/70

Arrière : 180/55, 180/60, 190/50, 190/55, 200/55

Texte : Yann Sotter, ex-champion de France Promosport 1000