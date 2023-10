Ducati est bien connu pour son engagement en compétition sur presque tous les fronts : MotoGP, WSBK et même Pikes Peak, une course de côte extrême aux Etats-Unis. Le constructeur avait même décliné sa Multistrada V4 en version "Pikes Peak", renouvelée en 2021 malgré le retrait des motos au sein de la discipline pour des raisons de sécurité.

Mais Ducati ne souhaite pas abandonner son trail coursifié pour autant. Et pour cause, la version Pikes Peak de sa Multistrada est désormais remplacée par la Multistrada V4 RS, la version la plus extrême du trail italien !

Ducati Multistrada V4 RS : Panigale V4 inside

Le changement majeur par rapport à la version Pikes Peak se situe coté moteur : la Multistrada V4 RS est propulsée par le moteur Desmosedici Stradale de 1103 cm3 des Panigale V4 et Streetfighter V4. Passé aux normes Euro 5+, il développe 180 ch, soit 10 ch de plus que le V4 Granturismo animant la gamme des gros trails italiens. Il est associé à l’embrayage à sec STM-EVO SBK, proche de ceux des Panigale et Streetfighter SP2, et à un silencieux Akrapovic.

D’autres agréments viennent parfaire la machine, notamment coté techno : écran TFT de 6,5 pouces, 4 modes de puissance, 4 modes de conduite, contrôle de traction DTC, contrôle de frein moteur EBC, anti-wheeling DWC et shifter up&down DQS. Les radars avant / arrière assurent les fonctionnalités du régulateur de vitesse adaptatif et de la détection des angles morts.

Ducati Multistrada V4 RS : une partie cycle racing

A l’instar de la Multistrada Pikes Peak, la moto reçoit des jantes légères de 17 pouces signées Marchesini (-2,7 kg par rapport à la V4 S), chaussées par des pneus Pirelli Diablo Rosso IV Corsa. Les suspensions électroniques Öhlins Smart EC 2.0 sont également de retour, mais revues pour peaufiner le caractère sportif de la machine. Le freinage, de nouveau confié à Brembo, s’agrémente d’étriers Stylema et de l’ABS en courbe Bosch-Brembo 10.3 ME.

La V4 RS est aussi plus légère que la Pikes Peak. Elle perd 3 kg grâce à ses carénages en fibre de carbone, son cadre et son support de selle en titane, et sa batterie allégée.

La Ducati Multistrada V4 RS s’affichera à partir de... 37 790 euros (!) au mois de janvier 2024, soit 6300 euros de plus que la Multistrada Pikes Peak, déjà très exclusive.