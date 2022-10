Qu’est ce qu’une Ducati Streetfighter V4 ? C’est tout simplement la version "naked" (nue) de la Ducati Panigale V4 (voir notre essai). De fait, rien de plus logique de voir les gros roadsters italiens s’accorder avec les mises à jour des derniers millésimes de l’hypersportive italienne.

Ducati Streetfighter V4, V4 S et V4 SP2 2023 : sur la route des dernières Panigale V4

Si rien ne change à première vue, les évolutions sont bien réelles. Le réservoir par exemple, hérite de la forme ergonomique figurant sur les Panigale V4 2022 et V4 R 2023. Il gonfle sa capacité d’1 litre - soit 17 litres au total - et se dote de nouveaux panneaux latéraux.

A l’instar de la dernière Panigale V4, le pivot du bras oscillant est rehaussé de 4 mm pour plus de stabilité et de précision de pilotage. La moto s’allège en n’affichant que 197,5 kg tous pleins faits contre 199 kg sur la version 2022. A noter que les versions S et SP reçoivent une batterie lithium délestée de 1,7 kg.

Coté électronique, on ne sera pas étonné de retrouver les améliorations de la Panigale V4 2023 adaptées au modèle Streetfighter, tels que les modes de puissance (Power Modes) réglables sur plusieurs niveaux (Full, High, Medium et Low), un mode pluie (Wet Riding Mode), un Ducati Quick Shift (DQS) réajusté, un meilleur système de refroidissement et un affichage revu au tableau de bord.

Le nouveau logiciel Engine Brake Control (EBC) EVO 2 quant à lui, est réglable sur 3 niveaux. Il offre un frein moteur optimisé selon la charge sur le train arrière tout en stabilisant la moto lors des freinages et des entrées en courbe, sans risques (ou presque) de bloquer la roue.

Au coeur de la machine, le moteur Desmosedici Stradale de l’actuelle Streetfighter est de nouveau à l’oeuvre. D’une cylindrée de 1103 cm3, il développe 208 ch à 13000 tr/min pour 123 Nm de couple à 9500 tr/min. On retrouve également le cadre aluminium "Front Frame" du précédent millésime, suspendu mécaniquement par Sachs et Showa sur la version standard, et semi-activement par Öhlins sur les versions S et SP2.

La Streetfighter SP2 est sans doute la plus "pistarde" des trois motos, en témoignent ses jantes en carbone, ses étriers de frein Brembo Stylema R, son embrayage à sec STM-EVO SBK et ses repose-pieds réglables en aluminium.

Les Ducati Streetfighter V4 (coloris rouge) et V4 S (coloris rouge et gris/noir) seront disponibles en concession dès janvier prochain, tandis que la V4 SP2 (livrée noire mat/rouge/carbone) débarquera au mois de mars 2023.

D’un point de vue tarifaire, la hausse est significative : il faudra aligner 22 990 euros pour la V4 standard, 26 190 euros pour la version S et 35 690 euros (!) pour la déclinaison SP2, soit un bond de 1700 à 2700 euros selon le modèle.