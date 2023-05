Nouveau coup de pinceau pour deux motos partageant le bicylindre Testastretta de 937 cm3 ! La Monster 950 2024 de prime abord, pourra s’habiller d’une livrée blanche (Iceberg White) avec selle et liserés rouges sur les jantes. Ce nouveau coloris s’ajoutera aux coloris rouge (Ducati Red) et gris (Aviator Grey) actuellement au catalogue. La déclinaison "premium", la Monster+, dotée d’un capot de selle et d’un saut de vent de série, pourra également recevoir cette livrée.

Du côté de la SuperSport 950 S 2024, c’est une autre livrée blanche (Stripe Livery) qui revêtira la machine. Elle est enrichie d’une bande grise et d’un liseré rouge apposés sur les carénages et le garde-boue avant. Un résultat plutôt réussi, visant à souligner le caractère sportif de la moto.

Du reste, les deux machines ne changent pas techniquement. Elles sont toujours propulsées par 110 ch et 93 Nm de couple. La Monster conserve ses nombreux équipements électroniques (ABS en courbe, traction control, anti-wheeling, launch control...) et sa partie cycle de haute volée. Même topo pour la SuperSport et ses atouts de sportive polyvalente : cadre treillis, shifter de série et suspensions Ohlins ajustables... entre autres !

Dans cette nouvelle livrée, la Ducati SuperSport 2024 s’affiche à 17 890 euros et sera disponible dès le mois de juin. La Monster quant à elle, demande 12 490 euros.