Nicolas, le le permis A2 de la rédaction de Moto Magazine, a essayé la Ducati Monster 950 dans version A2 (47,5 ch). Le monstre est-il un choix pertinent pour débuter ?

Ducati Monster 950 A2 : du caractère, même en A2

Philippe et Nicolas échangent sur les caractéristiques de la dernière Monster. Est-elle bien bridée et suffisamment accessible et qualitative pour un débutant ? Réponse en vidéo !