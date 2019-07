Fast & Furious : BMW S1000 RR edition

« Ki-Soo est motard mais aussi coursier. Après avoir livré à moto un colis dans un immeuble, celui-ci explose juste après son départ. Ne se pensant pas responsable, il quitte les lieux. On lui demande alors d’amener illico presto la pop star Ah-Rom dans la salle de spectacle où elle doit se produire. Son concert est retransmis à la télévision et la chanteuse est en retard. Il lui prête alors son casque pour la course, sans savoir qu’il a été remplacé par un modèle identique rempli d’explosifs. Nos duettistes risquent de sauter à tout moment. »

Les plus cinéphiles d’entre vous reconnaitront l’actioner typique des années 90 : les courses-poursuites avec temps limité, risques d’explosions et pyrotechnie à gogo sont légion. « Speed » ou encore « Une journée en enfer », l’aspect comique en plus, en sont de bons exemples.

Le héros - anti-héros serait plus juste - fera évidemment tout pour sauver la pop star au casque piégé assise derrière lui.

Tous deux menacés et harcelés par un « corbeau » ayant piraté le téléphone du coursier, ils devront suivre ses ordres à la lettre et tartiner à moto dans tout Séoul pour éviter de finir en lambeau.

De leurs côtés, police et médias ne voyant dans notre coursier qu’un dangereux kidnappeur/poseur de bombe le traqueront sans cesse.

S’ensuit un véritable ballet de marionnettes à 2-roues et à fond de 6, exposées en permanence à la pression, à la prise de risque et aux poussées d’adrénaline.

Simpliste à plus d’un titre, « Quick » ne ravira pas tous les publics. Il vaut par contre le détour pour son aspect spectaculaire à moto, renouant avec les authentiques cascades des films d’action des années 80/90.

Ki-Soo pilote la toute première BMW S1000RR sortie en 2011, réellement magnifiée ici. On sent la volonté du réalisateur et de la marque allemande, comme avec Mission Impossible 5, de montrer à quel point une sportive BMW avec phares asymétriques, « c’est cool ».

Les courses-poursuites et autres cascades sont impressionnantes, jusqu’à faire de l’ombre - si, si ! - à Fast & Furious himself. Ça file à 200 km/h sur le périphérique de Séoul, ça fait hurler les 190 cv dans les tours, ça esquive, ça lève la roue, ça traverse des vitrines. La pyrotechnie est maitrisée d’une main d’expert, avec des scènes d’action diablement bien calibrées, épiques, spectaculaires. À l’instar des vieux films de Jackie Chan, la plupart des cascades sont réalisées sans CGI (Computer-Generated Imagery). Les artifices numériques n’ont pas ici droit de cité comme en atteste le making of des scènes de « ratés » lors du générique de fin.

Tout ceci compilé, avec un rythme ravageur tenant sur presque 2h, donne un cachet, au moins inoubliable pour les scènes à 2-roues.

Hélas le scénario « Besson sauce Europa Corp » s’embourbe dans une histoire de mafias à dormir debout, avec un final, certes logique, mais amené de façon grotesque. Les acteurs fadasses font « le job » sans plus et incitent à concentrer l’essentiel de notre regard et de notre ouïe sur la sportive allemande, la vraie star du film.