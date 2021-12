Il s’en est passé, des choses, en 2021, et un petit break est le bienvenu. Toute l’équipe de Motomag, Thierry, Pierre, Monique, Fadna, Julie, Aurore, Catherine, Christophe, Yannick, Fred, Axel, Greg, Philippe et les petits lapins de la rédaction Nico et Nadège s’unissent pour vous souhaiter d’excellentes fêtes, sur un dessin de notre illustrateur Marco.

On se retrouve à bloc en 2022

D’ici là, le site continue de fonctionner, une partie de l’équipe est en vacances mais l’autre continue de charbonner pour que le prochain numéro du magazine, le 383, sorte vers la mi-janvier. Et l’activité continue avec un apéro ce vendredi 24 au soir, qui sera en ligne sur notre chaîne Youtube, juste avant le réveillon, tandis que des débriefings d’essai seront aussi publiés pendant la trêve.

Merci de votre fidélité, passez de bonnes fêtes et on ne lâche rien en 2022 !