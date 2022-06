C’est à Saint-Hugues-de-Chartreuse (38), à proximité de La Ravoire (73), lieu de naissance des premières BFG, que 180 participants se sont retrouvés du 3 au 6 juin 2022. Environ 80 BFG, dont un tiers étaient attelées, avaient fait le déplacement en Chartreuse.

C’est donc sur deux ou trois roues que toutes ces motos et sidecars ont sillonné les superbes routes du massif de La Chartreuse, viroleuses à souhait. Une fromagerie coopérative, le musée Arcabas et la Grande Chartreuse se trouvaient au programme des visites.

40 ans de BFG : une exposition de modèles rares

Pour cet anniversaire, quelques modèles particuliers étaient exposés. Le tout premier prototype de 1978 et la 70 GTA d’avant série étaient présentés, illustrant parfaitement l’évolution jusqu’au modèle commercialisé. Rappelons que 600 BFG furent produites entre 1982 et 1995, tout d’abord par BFG SA à La Ravoire, puis par MBK à Saint Quentin (02) et enfin par « L’Atelier Précision » à Seclin (59).

La BFG fut utilisée par la garde présidentielle et eut son heure de gloire en escortant le sommet du G8 en 1982 à Versailles. Si la BFG fut peu engagée en compétition il y a 40 ans, hormis dans le tour de France side-car où elle triompha en 1982.

Aujourd’hui, régulièrement présente dans différentes manifestations et démonstrations sportives, quelques BFG « bien affutées » étaient exposées. L’un des adhérents nous a même gratifiés d’une BFG TC (Tout Chemin !), évolution bien éloignée de la grande routière.

40 BFG : 4 jours de passion et de partage

Tout au long de ces quatre jours, Dominique Favario et Thierry Grange, le "F" et le "G" de la marque ont été témoins émus de la passion qu’ils ont engendrée pour tous ces BFGistes.

Gérard Dechenaud et Gérard Gaillard, qui ont grandement contribué à la mise au point de la BFG participaient également au weekend. Charles Krajka, bien connu du monde Moto Guzzi, honorait la fête par sa présence.

C’est peu connu, mais Monsieur Krajka fut au printemps 1982 le premier concessionnaire BFG et le premier à livrer des BFG aux clients. Non sans avoir auparavant bien aidé la marque par ses conseils et compétences. Thierry Cazenabe, auteur des seuls livres et DVDs consacrés à l’histoire de BFG, avait fait lui aussi le déplacement.

A l’issue de ce beau weekend, c’est un Moto Club BFG très actif qui s’est mis en ordre de marche pour fêter, comme il se devra, son demi-siècle !

Plus d’infos : www.bfg.asso.fr