Depuis ce 28 mars, le documentaire "You see a bike, on the wings of legend" est visible sur Amazon Prime Video, Apple TV et Google Play. Tourné entre 2020 et 2021, ce court-métrage a été filmé pour célébrer le 75e anniversaire de MV Agusta.

"You see a bike", l’histoire de MV Agusta en 50 minutes

Le film retrace l’histoire de MV Agusta à travers les motos qui ont contribué au succès de la marque. Pendant 50 minutes découvrez ou redécouvrez l’aventure avec :



Le fondateur et designer en chef de Pagani Automobili, Horacio Pagani ;

Le designer et producteur de motos Roland Sands ;

L’entrepreneur de mode Ottavio Missoni ;

Le cascadeur Thibaut Nogues ;

Le photographe de MotoGP Gigi Soldano ;

La légende du motocyclisme Giacomo Agostini ;

Le pilote Virginio Ferrari ;

Le DJ et producteur Carl Cox.

Mais aussi avec l’intervention de Timur Sardarov, PDG de MV Agusta, Ratmir Sardarov, membre du conseil d’administration, Brian Gillen, directeur de la R&D, Filippo Bassoli, directeur du marketing, et Marta Trezzi, directrice de la marque.

« Ce film est loin d’être la reconstitution historique habituelle d’un passé glorieux. C’est avant tout une célébration du présent et de l’avenir de notre entreprise, plus que jamais vivante, explique Filippo Bassoli, directeur technique de MV Agusta. À Schiranna, nous continuons à écrire l’histoire de la moto et à porter le drapeau de l’excellence italienne dans le monde. Je me réjouis de cet accord avec les deux plateformes de streaming les plus importantes, qui offriront aux passionnés de MV une nouvelle opportunité de découvrir l’univers de MV Agusta. »

Réalisé par Andrea Manenti et produit par Addiction, le court-métrage est distribué par moto.it, un site italien spécialisé motos.