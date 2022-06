Au début des années 80, la vignette moto attire les foudres d’une majorité de jeunes motards déjà en révolte contre une société conservatrice. Leur organisation prend de l’ampleur et donnera naissance à un mouvement complet : la Fédération des Motards en Colère. L’organisation motarde fédère une volonté de mieux se former, s’assurer, s’informer, tout en créant des associations ou entreprises à la fois solidaires et démocratiques.

D’hier à aujourd’hui, le livre "40 ans d’histoire du mouvement motard en France" retrace l’histoire du mouvement, de son élaboration en passant par ses victoires et ses aléas.

Vous retrouverez des entretiens avec celles et ceux qui l’ont créé et forgé au fil du temps, accompagnés de documents et photos d’époque, mais aussi d’analyses du mouvement motard engagés pour une meilleure sécurité routière et société.

Un recueil majeur pour les générations passées, actuelles et futures

Comment un tel mouvement motard a su se développer, fédérer, transmettre et perdurer jusqu’à aujourd’hui ? Ce livre apporte toutes les réponses aux anciens comme aux nouveaux venus.

Il vise toutes les générations, qu’elles soient motardes ou non, curieuses d’apprendre l’essence, les origines, les enjeux et l’évolution de la défense de la pratique de la moto en France.

Pour les adhérents de la FFMC, l’ouvrage permet d’affiner ses connaissances du mouvement au travers d’interviews et positions d’époque, parfois brutes de décoffrage. Des témoignages au charme certain, documentés, argumentés, immortalisés dans ce livre, qui fait d’ores et déjà figure de référence.