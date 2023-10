40 ans d’existence pour la Mutuelle des Motards, ça se célèbre comme il se doit. Entre autres agapes organisées pour l’occasion, elle a mis sur pied un concours photo ouvert à tous, en partenariat avec les Boutographies, festival de photographie montpelliérain. Son thème ? La liberté partagée. Avec, pour les participants, trois mots-clefs à respecter : liberté, partage, mobilité.



Lors de l’exposition à l’hôtel Saint-Côme, siège de la CCI de l’Hérault, à Montpellier. (photo P. Orluc)

En tout, plus de 200 photographes, professionnels comme amateurs (notamment des sociétaires de la Mutuelle des Motards), ont concouru jusqu’au 31 août dernier délai, envoyant plus de 700 photos.

Celles-ci ne devaient pas nécessairement représenter « des images de personnes à moto, avait précisé la Mutuelle. Le sujet est plus large, en rapport avec le sentiment de liberté, de partage, de chemin, de voyage et de relations humaines. Les photos peuvent être contemporaines, ou bien d’époque (1983-2023) ».



Les vainqueurs du concours photo organisé par la Mutuelle des Motards en partenariat avec les Boutographies. De gauche à droite, Marie-France Zumaquero (3e prix), Peter Vass, président du festival Les Boutographies, Enzo Baudino (1er prix), Patrick Jacquot, président et directeur général de la Mutuelle des Motards, Pierre Gély-Fort (2e prix). Photo P. Orluc

Un jury composé de membres des Boutographies et de la Mutuelle des Motards s’est ensuite chargé de les départager. Le trois prix ont été décernés, dotés respectivement de chèques de 1000, 500 et 250 €. Les auteurs des photos primées ont également remporté un week-end découverte/pratique régionale de la moto à Montpellier et son arrière-pays. La remise des prix a eu lieu le 5 octobre lors du vernissage de l’expo photo liée dans le joli cadre de la Chambre de commerce et d’industrie de l’Hérault, à Montpellier (hôtel Saint-Côme). Elle est visible jusqu’au 21 octobre 2023.

1er prix : Enzo Baudino



« L’histoire de cette photo, c’est un projet, le “Projet “Michel” », explique Enzo Baudino, photojournaliste pour l’agence Hans Lucas et motard en Hornet 600. « Avec un ami que je connais depuis plus de vingt ans, on s’est dit qu’on avait la chance de voyager, mais qu’on ne connaissait pas assez bien notre propre pays, la France. Et notamment le Mont Saint-Michel, qu’on n’avait jamais vu — on est de Lyon. Au début, on s’est dit : “On prend les bécanes et on y va”. Et puis on a pensé qu’il y avait peut-être un moyen plus drôle : on s’est acheté deux vieilles mobs des années 1980, une 104 de 1977 et une 103 Vogue de 1988. On a mis dix jours pour y aller, une semaine pour en revenir. Cette photo représente tout ce qu’a été ce voyage et est aussi l’incarnation d’années d’amitié. On a eu des galères mécaniques tout le long, on a serré trois moteurs et il y avait un petit côté “bout du monde”. En fait, quand on l’a vu apparaître enfin à l’horizon, le Mont Saint-Michel incarne bien l’état d’esprit. On aimerait bien, dans les années à venir, visiter un peu la France en mob. »

2e prix : Pierre Gély-Fort



« Ma photo est issue d’un travail photographique de 85 images, “The Dark Loveboat” (le sombre bateau de l’amour) », raconte ce photographe professionnel et motard. « Elles ont été prises sur le plus grand paquebot du monde en 2019, 9000 passagers 362 m de long. Elles en sont en noir et blanc, qui est le contraire de “La croisière s’amuse”. J’ai choisi des moments où les gens ont l’air de s’ennuyer, c’est une fiction documentaire. L’exigence de la Mutuelle des motards était de répondre trois critères : liberté, mobilité et partage. Il y a les trois. »

3e prix : Marie-France Zumaquero



« C’est une photo que j’ai prise lors d’un voyage au nord du Vietnam, dans un petit village près de la frontière chinoise, où vit l’ethnie des Lolo noirs. Quand j’y suis arrivée, j’ai vu une dizaine d’enfants qui avaient tous des draisiennes en bambou et étaient super joyeux. Lors d’un voyage. C’est encore plus la symbolique de la liberté car c’est une photo que j’ai prise environ cinq jours avant de revenir en France où on était confinés pour la première fois, en mars 2020. Je suis photographe autodidacte et retraitée. »