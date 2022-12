Christian Lucas est passionné de moto, de Royal Enfield et de scooters "vintage"... Mais pas que ! Après avoir suivi une formation Arts Graphiques et Beaux-Arts, il a été graphiste, roughman et illustrateur à Paris. Depuis plus de 15 ans, il assure désormais son rôle de directeur artistique indépendant.

Si l’illustration numérique a tenu une place majeure dans son parcours, son envie de renouer avec le dessin et la peinture traditionnelle de ses débuts n’a fait que monter en puissance. Il souhaite retrouver un rapport plus organique et direct avec ses oeuvres.

Il élabore et peaufine ainsi ses toiles au quotidien depuis maintenant 3 ans, en travaillant son univers : un propos, des couleurs et de la mécanique !

Heureuse coïncidence : cela fait également 3 ans que Christian se rend à l’atelier Tendance Roadster de Courbevoie (92) pour entretenir sa Royal Enfield. Le projet d’y exposer ses oeuvres s’est posé comme une évidence !

Tendance Roadster vous donne donc rendez-vous dans son bel atelier, où peintures et machines de caractères se marient avec brio ! L’exposition éphémère durera 3 semaines jusqu’à Noël.

Tendance Roadster - Exposition Christian Lucas - l’adresse :

Atelier Tendance Roadster

6 rue Villebois-Mareuil

92400 Courbevoie

Site officiel