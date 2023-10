100% CRASH, le nouveau beau livre de David Reygondeau

David Reygondeau est l’un des meilleurs photographes (le meilleur ?) de courses moto. Il a couvert de nombreuses disciplines, du MotoGP en passant par l’Endurance (EWC) et le championnat du monde de Superbike (WSBK). Son nouvel ouvrage, tiré une nouvelle fois en édition limitée, est dédié aux chutes les plus impressionnantes sur circuit. Intitulé "100% CRASH", ce beau livre est d’ores et déjà disponible sur notre boutique.

100% CRASH - David Reygondeau (Goodshoot)

Couverture cartonnée 3mm et vernis sélectif

Dimensions : 30 x 30 cm

Prix : 39,90 euros

Page Facebook

Page Instagram

Boutique : acheter 100% CRASH

Les secrets des photographes de MotoGP : notre émission avec David Reygondeau