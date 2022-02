C’est en 1982 que les premières BFG, produites à La Ravoire (73), sont commercialisées. Dans le même temps, le Moto Club dédié à la marque est fondé. Il fédère à la fois les concessionnaires et les acquéreurs.

BFG, c’est à la fois une aventure et un exploit : marque française initiée en 1978, elle révélait l’audace de créer une moto française, industrie "nationale" alors inexistante sur le territoire.

En dépit des obstacles, des critiques et d’une production limitée à 600 exemplaires, l’originalité et les qualités de cette routière avant-gardiste n’ont pas empêché sa pérennité.

40 ans plus tard en 2022, les BFG continuent de rouler ! Le Moto Club BFG et ses plus de 200 adhérents entretiennent, restaurent et assurent la distribution de pièces neuves pour ces motos, et ce, depuis 1996.

Pour célébrer les quatre décennies de BFG et de son club, de nombreux événements marqueront l’année, tel que le rassemblement planifié à du 03 au 06 juin (Pentecôte 2022) en Chartreuse : la concentration, passionnée et passionnante, réunira les Bfgistes pour les « quarante bougies » de la BFG et de son Moto-Club proche de La Ravoire (73), lieu où naquirent les BFG.

Pour toute information complémentaire sur la BFG et son Club, rendez-vous sur le site MCBFG. Vous pouvez également contacter le Club par mail.

La BFG, sujet d’un "Apéro avec Motomag" La BFG est une moto si hors-norme qu’elle ne pouvait échapper à notre émission hebdomadaire "Un apéro avec Motomag" ! Dans cette vidéo, Philippe et Axel partent à la rencontre d’un détenteur d’une BFG 1300, passionné par la marque.

Crédit dessin : Marc "Marco" Bertrand