Easy Rider, qu’on le considère comme un chef d’oeuvre ou un nanar absolu, a marqué toute une génération de motards. Et difficile de nier que le fameux "symbole de liberté" à moto a en partie été popularisé par Peter Fonda et sa Harley-Davidson Captain America ! Selon le magazine Variety, Kodiak Pictures, détenteur des droits du film, souhaiterait faire revivre la légende avec une mouture plus moderne, sans réaliser une pâle copie avec filtre 60/70’s superposé. Le film échappera-t-il à la catégorie "remake hollywoodien" sans intérêt, tout en attirant les faveurs du public de la série à succès "Sons of Anarchy" ?

« Notre objectif est de s’appuyer sur la contre-culture et le récit de liberté que l’original nous a laissés et de donner aux jeunes d’aujourd’hui un film qui accorde une attention sérieuse à leurs propres contre-cultures et défis », a déclaré Maurice Fadida de Kodial Pictures à Variety. « Ce que les jeunes téléspectateurs d’aujourd’hui vivent au quotidien peut sembler fou aux yeux des générations plus âgées, mais cela peut très bien devenir la norme sociétale, comme ce fut le cas avec le changement culturel de la fin des années 1960. Nous espérons jouer un rôle dans ce changement. »

En attendant d’en savoir plus, on vous propose de (re)visionner notre reportage sur la fameuse Harley-Davidson "Captain America", héroïne du film. Philippe et Axel ont eu la chance d’approcher une magnifique reproduction de cette moto.