En 2019, la Mutuelle des Motards, en collaboration avec l’association L’Hippocampe, sortait une BD à la fois collective et militante, réalisée par différents auteurs/dessinateurs (Margerin, Ptiluc, Nicolaz...). Chacune des 10 histoires illustre les témoignages de victimes d’accident de la route à moto.

La première partie de l’ouvrage, à raison d’une histoire publiée chaque mois, est accessible gratuitement sur le site de la Mutuelle des Motards depuis le 3 décembre 2022. Une date qui n’est pas anodine, puisqu’elle célèbre la journée mondiale du handicap.

Afin de faciliter la lecture de la BD, La Mutuelle des Motards a développé une liseuse avec fonction zoom et lecture audio. Ainsi, les personnes mal ou non-voyantes peuvent profiter de chaque planche et récit, que ce soit les bulles de dialogues ou les scènes décrites à l’oral.

En bonus, chaque histoire s’agrémentera d’une mise en lumière des coulisses pour en savoir plus sur les dessinateurs et scénaristes (interviews, portraits...), tous issus de divers horizons : entourage de la Mutuelle des Motards, membres de l’association L’Hippocampe et dessinateurs de l’Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) « Image - Arts Graphiques » de Charente. Ces bonus seront publiés sur le site et les réseaux sociaux de la Mutuelle des Motards.

Handi Cap ou pas Cap, de véritables récits motards pour sensibiliser et partager

Les objectifs d’un tel projet sont multiples : sensibiliser au handicap, partager des vécus, mais aussi présenter les actions de la Mutuelle des Motards pour venir en aide aux motardes et motards en situation de handicap. Chaque histoire a été vécue par ses sociétaires, dont les précieuses contributions ont permis d’élaborer une bande dessinée accessible, forte et sans tabou.

Visionner le film du lancement de la BD

Lire la BD "Handi Cap ou pas Cap" en ligne.

Handi Cap ou pas Cap, le résumé

« lls s’appellent Jules, Anna, ou Augustin. Ils sont père de famille, jeune rebelle, futur marié... Jusqu’alors, ils n’avaient qu’un seul point commun : la passion de la moto. Puis voilà, c’est l’accident, la chute, le handicap. 10 récits, 10 vies, 10 auteurs qui ont croqué l’histoire de ces sociétaires. De vraies histoires. Un morceau de leur destinée, de leur combat, de leur aventure pour passer l’épreuve, dans un but : reprendre un jour le guidon... »

Handi Cap ou pas Cap, commentaire des auteurs

« Dans ce projet, collectif, militant, pas de larmes, pas de victimisation, mais de l’authentique, tout simplement. Un ouvrage sans tabou, qui parlera. ceux qui vivent avec un handicap, comme à ceux qui les accompagnent dans cette épreuve. a travers ces histoires, vous allez peut être vous retrouver, saisir quelques clés, voire parfois vous marrer ! Peu importe, au final, on en revient toujours à la même conclusion, avec ou sans handicap. un casque, un guidon, un moteur. Voilà, vous êtes motard(e)s, point barre. »

La Mutuelle des Motards engagée pour soutenir les victimes de handicap

En 2010, la Mutuelle des Motards crée la garantie solidaire SAVE (Soutien et Accompagnement des Victimes de la route et leur Entourage). En synergie avec des associations telles qu’HMS (Handicaps Motards Solidarité) et l’Institut Equiphoria, elle offre à ses sociétaires un soutien et un accompagnement personnalisé en cas d’accident de la route.