Une musée d’exception va ouvrir ses portes le 28 mars 2023, dans la ville de Gifhorn en Allemagne. La collection exposée appartient à Horst Edler, fondateur et propriétaire du magasin Team Metisse (pièces de préparation moto) et directeur du premier Classic Superbikes Motorcycle Museum entre 2019 et 2020. Elle comprend une centaine de motos de course et de route, datant des années 70 à 2000.

Une collection exceptionnelle

Difficile d’être exhaustif sur la liste des modèles présents ; vous pourrez retrouver quelques motos mythiques dont voici quelques exemples : des sportives telles que les Mondial Piega, Martini Yamaha XS 1100, Bimota DB1 et Santamonica, mais aussi des sportives routières qui ont marqué l’histoire, telles que les Honda CB 900 F Bol D’Or, Suzuki GSX 1100 ET, GSX-R 750, Kawasaki Z 1000 et une gamme de motos de 27 ch Yamaha, dont la Yamaha XS 360.

Dans un espace dédié, vous pourrez aussi retrouver la Suzuki GS 550 de 1978 appartenant à Petter Maffay (rockstar allemande). Coté expositions, technologies et équipements moto seront également à l’honneur.

Des espaces événementiels

En extérieur, une avenue de 200 mètres de long pourra accueillir une foule d’événements en tout genre. Le premier à inaugurer l’espace est le Gifhorn Classic Car Mile dédié aux motos, le samedi 24 juin prochain. En intérieur, deux salles seront organisées pouvant recevoir respectivement 120 personnes et 60 personnes.

Une équipe de professionnels de la sportive classique

Pour tous aficionados de la sportive historique, plusieurs figures reconnues de l’univers moto apporteront leurs conseils et savoir-faire. Le premier rendez-vous (gratuit pour les inscrits) se déroulera le 21 avril 2023. Ainsi, Dietmar Fette (propriétaire de Fette Mechanik), Frank Schuller (pilote et instructeur course), Ralph Bohnhorst (pilote, champion du monde en 1989 et commissaire au MotoGP) , Thomas Kutruf (pilote et expert de la course tout-terrain classique) et Horst Edler (propriétaire du musée et expert en motos classiques) répondront présents pour accompagner et conseiller les visiteurs.

Classic Superbikes Motorcycle Museum : informations pratiques

Ouverture : Du 28 mars au 29 octobre 2023

Horaires : du mardi au dimanche, de 10h à 17h, dernière entrée à 15h30

Ouvert le 10 avril (lundi de Pâques) et le 29 mai (lundi de Pentecôte)

Temps de visite : entre 1,5 à 3 heures

Infrastructures : 3 niveaux, 3 escaliers, pas d’ascenseurs

Adresse : Bromer Straße 2 A ,38518 Gifhorn (Allemagne)

Site : www.classic-superbikes.com