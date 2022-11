CFMoto s’est plutôt bien imposé au salon de Milan (EICMA 2022) ! Après avoir dévoilé son concept sportif NK-C22 800 propulsé par le bicylindre de 799 cm3 d’origine KTM, voici la CFMoto 800 MT Sport R, elle aussi cadencée par ce moteur. Une 800 MT qui, dans sa version trail routier, est surprenante de qualité (voir notre essai de la 800 MT Touring).

CFMoto 800 MT Sport R : un concept bientôt de série ?

Si l’on peut interpréter cette version Sport R comme un exercice de style, l’exemple de la Ducati Multistrada V4 Pikes Peaks pourrait donner des idées au constructeur chinois.

La moto se distingue évidemment par ses coloris "racing" hérités de la compétition Moto3 (team CFMoto Racing Prustel GP), mais aussi par sa bulle courte, son sabot moteur et ses carénages en carbone. Les jantes alu de 17 pouces, la suspension arrière Öhlins, le freinage Brembo et la ligne d’échappement signée SC-Project accentuent d’autant plus le caractère sportif de la machine.

Alors, est-ce un simple porte étendard de l’engagement du constructeur en Moto3, ou une future déclinaison destinée à être commercialisée ? Voire les deux ? Mystère !