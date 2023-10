Clap de fin pour la collaboration entre KTM et le préparateur allemand Brabus ! Après 2 éditions de la Brabus 1300 R commercialisées en 2022 (154 exemplaires) et en 2023 (290 exemplaires), une édition finale baptisée "Masterpiece Edition" s’apprête à clore l’association.

Cette fois-ci limitée à seulement 50 exemplaires (25 pour chacune des deux livrées), cette KTM 1290 Super Duke R Evo de 180 ch modifiée et personnalisée par Brabus sera commercialisée au tarif de 41 930 euros hors taxes (!).

Quasi identique à l’édition 2023, cette édition Masterpiece se distingue surtout par son nouvel habillage. Elle pourra revêtir une livrée noire ou blanche, avec des touches dorées sur ses jantes, son silencieux et ses entrées d’air.

Du reste, on retrouve les matériaux luxueux de la Brabus 1300R précédente, à savoir des pièces en carbone (carénages, éléments du cadre) et des pièces forgées en aluminium. Le silencieux à double sortie Made by Brabus fait de nouveau son apparition, tout comme les jantes forgées Monoblock Z à 9 branches et la boucle arrière en composite.

Les réservations devraient ouvrir sous peu sur le site officiel de KTM.