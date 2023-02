Rappelez-vous, en février 2022 : les 154 exemplaires de la Brabus 1300 R, une KTM 1290 Super Duke R EVO revisitée par le préparateur automobile allemand, s’étaient écoulés en moins de 2 minutes ! Un carton plein qui motive les deux associés à renouveler "l’affaire", avec 290 exemplaires cette fois-ci.

Brabus 1300 R 2023 : une KTM 1290 Super Duke R EVO "++"

Le succès de la Brabus 1300 R est étonnant, car de la KTM à la Brabus, rien ne change vraiment si ce n’est quelques équipements et son look carboné : sabot moteur, écopes, garde-boues, ceinture-gaine, console du réservoir, capot de phare, capot de selle... toutes ces pièces ont été conçues en fibre de carbone.

La moto se voit équipée de jantes en aluminium forgées "Monoblock Z Platinum Edition" signées Brabus, d’un silencieux Brabus à double sortie, d’une nouvelle boucle arrière en composite, d’un té de fourche plus rigide et d’une selle chauffante.

Du reste, on retrouve des pièces usinées CNC telles que le bouchon de réservoir, les repose-pieds, les leviers de freins et le levier d’embrayage. En dépit de ses nombreuses pièces de carbone, la Brabus se révèle un poil plus lourde que son homologue KTM, en affichant 194 kg à sec sur la balance, soit 3 kilos de plus.

Du reste, la Brabus 1300 R reste une KTM 1290 Super Duke R EVO, un roadster (très) musclé et suréquipé : bicylindre en V de 1302 cm3 développant 180 ch et 140 Nm de couple, suspensions électroniques propres à la version EVO, freinage Brembo Stylema, 5 modes moteurs (Rain, Street, Sport, Track et Performance), écran TFT de 5 pouces, contrôle de la pression des pneus, traction control, cornering ABS, quickshifter up&down et régulateur de vitesse.

Déclinée en deux coloris (noir "Superblack" et gris "Stealth Grey") dès le 16 février 2023, la Brabus 1300 R sera ouverte à la précommande sur le site de KTM au tarif de 42 500 euros (!).