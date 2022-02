Il y en avait 77 (car Brabus a été créé en 1977, vous voyez le truc...) de rouges, et 77 de noires : elle valait 39 500 €, ce qui est un peu cher pour ce qui, au final, n’est qu’une KTM 1290 Super Duke R, un peu rhabillée, doté de quelques pièces "exclusives" en carbone et d’une selle en cuir rouge, aussi matelassée que l’intérieur de votre Mercedes G 63 AMG préparé par Brabus...

120 seconds...

Mais, dans le monde moderne où la superficialité et l’égo sont roi, la rareté et l’exclusivité sont des valeurs sûres. Les deux fois 77 Brabus 1300 R ont ainsi été vendues en moins de 2 minutes, 1 minute et 55 secondes, exactement. Il faut croire que 144 personnes ont pensé que leur vie serait moins intense sans une Brabus 1300 R dans leur garage.

Vous avez eu le temps d’en acheter une ?