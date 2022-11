Alors que nous attendons toujours une date de commercialisation et un tarif précis pour la nouvelle BSA Goldstar 650 en France, la firme annonce son partenariat avec Peugeot Motocycles pour distribuer ses motos à l’échelle européenne. Un rapprochement logique, puisque les deux constructeurs appartiennent au géant indien Mahindra.

Ainsi, la belle Goldstar et son gromono devrait poser ses roues chez les concessionnaires affiliés à Peugeot d’ici début 2023.

Ashish Joshi, PDG de Classic Legends et directeur de BSA Company Ltd, déclare que « C’est la prochaine étape passionnante pour nous d’apporter les motos BSA, une grande marque britannique, au reste du monde. Peugeot Motocycles partage avec nous une longue histoire d’amour des deux roues et son vaste réseau européen offre la voie idéale pour mettre la nouvelle BSA Gold Star entre les mains des clients. »

Gurpratap Boparai, CEO – Automotive Businesses, Europe Mahindra & Mahindra et Président de Peugeot Motocycles, ajoute que « Le partenariat avec BSA est une opportunité exceptionnelle pour Peugeot Motocycles de poursuivre son histoire dans le secteur de la moto. Peugeot Motocycles a toujours eu la moto dans son ADN en lançant son premier modèle en 1898. L’histoire continue ! »