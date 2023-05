Centenaire de BMW oblige, les rumeurs se sont multipliées autour des futures motos du constructeur ! Si la nouvelle R 1300 GS semble confirmée, d’autres zones d’ombres ont perduré autour des prochaines nouveautés béhème. La R 12 en premier lieu, suite à un dépôt de brevet. Au vu de la dénomination, tout portait à croire qu’il s’agirait d’un cruiser néo-rétro, héritant de la feu R 1200 C. Mais BMW met fin aux bruits de couloir en dévoilant ce qu’est réellement la "R 12" : une toute nouvelle BMW R Nine T marquant l’étape de ses 10 d’existence et des 100 ans de la marque. À terme, la "R 12" remplacera donc la "R 1200".

Edgar Heinrich, Directeur du design BMW Motorrad, explique que « la première R nineT a été présentée pour les 90 ans de la marque. Il paraissait ainsi intéressant aujourd’hui que nous présentions sa remplaçante pour l’anniversaire des 100 ans. »

BMW R 12 NineT 2023 : une vraie nouvelle NineT ?

BMW Motorrad dévoilera toutes les caractéristiques de sa nouvelle NineT à l’automne 2023. En attendant, le constructeur nous communique un petit teasing. Le flat-twin de 1200 cm3 refroidi par air/huile, visiblement similaire à celui de la précédente NineT, se dotera d’une nouvelle boite à air et d’une nouvelle ligne d’échappement (sans doute pour mieux appréhender les normes Euro 5+), coiffée d’un silencieux à double sorties coniques. La partie cycle s’agrémentera d’un cadre tubulaire périmétrique modifié, toujours suspendu par une fourche inversée et un monobras oscillant Paralever.

Le style change également, en témoignent la révision stylistique du réservoir, du capot de selle, des couvre-culasses et des supports du garde-boue avant. Même constat pour les jantes à rayons, le feu arrière, le phare rond avant à LED, le double compteur, les écopes de radiateurs et les supports du garde-boue avant.

Notons enfin que les platines sous la selle sont troquées que contre des caches en plastique... dommage ! Par ailleurs, la boucle arrière boulonnée - et donc amovible facilement - favorisera une nouvelle fois la personnalisation de sa moto.

Plus que quelques mois à attendre pour enfin découvrir cette nouvelle R 12 NineT, dans son intégralité cette fois-ci !