Avec le dépôt du nom "R12", BMW nous réserverait une potentielle surprise au sein de sa gamme héritage, où les R18 et les R 1200 NineT trônent en figures de proue. On peut d’ores et déjà imaginer un nouveau cruiser néo-rétro, plus petit, plus léger, héritant de la feu R 1200 C commercialisée entre 1997 et 2004.

BMW R12 : une R 1200 NineT cruiser ?

Oublions l’option d’un big boxer de 1802 cm3 "dégonflé" aux alentours des 1200 cm3. Si la R12 devenait réalité, le plus probable serait de retrouver le flat-twin de 1170 cm3 (même cylindrée que la R1200 C) propulsant la R 1200 NineT. De fait, la R12 viendrait concurrencer les Harley-Davidson Sportster S, Honda CMX 1100 Rebel, Indian Scout et Triumph Speedmaster sur le segment. Elle serait le trait d’union entre les NineT et R18 sur la gamme héritage BMW.

La BMW R 1200 C, dernier cruiser BMW avant l’apparition de la R18

Depuis peu, la R18 est éligible au permis A2. Si une R12 voyait le jour, en tenant compte de l’existence de la R 1200 NineT Pure (la déclinaison A2 du roadster BMW), elle se présenterait comme une nouvelle alternative pour les jeunes permis sur le segment des cruisers.