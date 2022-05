L’héritière de la BMW R 1250 GS se fait désirer ! Attendue pour 2023, elle gagnerait en cylindrée (1300 cm3) et améliorerait les agréments déjà existants. Au regard du dernier brevet déposé, on peut d’ores et déjà tabler sur des protections mobiles. Contrairement aux ailettes électriques de la Moto Guzzi V100, les déflecteurs de la béhème seraient passifs et disposés sur plusieurs niveaux.

Les pieds, genoux et les hanches seraient protégés des intempéries grâce à des déflecteurs montés sur ressorts, disposés sur les flancs de carénages. Ainsi, à allure modérée, la prise au vent serait amoindrie grâce au déploiement naturel des déflecteurs et leurs replis à haute vitesse. En deuxième variante, le brevet dévoile des déflecteurs fixes qui changeraient de formes selon l’allure.

Au vu des croquis, on peut supposer que la 1300 GS serait le premier modèle à recevoir ces ailettes protectrices.