Aprilia marque le coup des 30 ans de son premier titre mondial en MotoGP en dévoilant une version extrême de sa RSV4 Factory 2022 (actuellement en comparo dans notre dernier numéro !). Rebaptisée "XTrenta", elle n’est réservée qu’à un usage piste.

Aprilia RSV4 XTrenta : de quoi se prendre pour Maverick Viñales !

Cette XTrenta nous vient tout droit du département "racing" de la firme de Noale. Elle se veut proche d’une MotoGP, tout en appliquant la technologie développée en Superbike. Un cocktail détonnant qui ravira les pistard(e)s de tout poil... En échange de 50 000 euros HT, tout de même !

Intégralement en carbone, le carénage reçoit les ailettes typiques des machines de MotoGP et un spoiler inférieur sous le bras oscillant. Tout ceci combiné augmenterait la force d’appui de 25% et réduirait la trainée de 4% .

Coté moteur, le V4 de 1 099 cm3 voit sa compression augmenter pour développer 230ch, soit 13 ch de plus que la RSV4 Factory standard. Une ligne complète SC Project (titane et carbone), un filtre à air Sprint et une reprogrammation minutieuse ont favorisé l’obtention d’un tel résultat au banc. Aussi, la XTrenta ne pèse que 166 kg à sec, soit 13 kg de moins que la RSV4 Factory homologuée route.

D’autres modifications viennent peaufiner une machine déjà brillante en performances. La moto s’agrémente d’un pignon en titane, de jantes Marchesini M7R Genesis chaussées par des pneus slicks Pirelli et d’un freinage servi par des étriers monobloc Brembo GP4.

Aprilia ouvre les commandes des 100 exemplaires de la machine dès aujourd’hui.