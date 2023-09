Si vous ne connaissez pas la vallée de l’Ubaye, extraordinaire “terre à motards”, l’Alpes Aventure Motofestival (AAMF) est l’occasion rêvée d’y poser les roues et d’apprécier, tout simplement. Tout à la fois salon — à l’entrée libre et gratuite ! — et camp de base de roulages dans cette magnifique région, l’AAMF s’y déroule du 8 au 10 septembre, au départ de Barcelonnette.

Des exposants toujours plus nombreux

Côté salon, plus de 80 exposants, dont 22 marques de motos, 15 tour-opérateurs et 50 équipementiers, sont annoncés dans le parc de la Sapinière, au cœur de la ville. De quoi préparer au mieux vos futurs voyages, qu’ils soient de proximité ou plus lointains.

Outre la présentation de leurs gammes, plusieurs des constructeurs présents proposent de s’initier au off-road : BMW, Ducati, Honda (avec Jean-Michel Bayle et David Frétigné), Suzuki (avec Tom Barrer), Triumph.

Parallèlement, des ateliers : formations à la cartographie et à la planification GPS, à la légalité́ des chemins avec le Collectif de défense des loisirs verts (CODEVER), atelier suspensions WP, atelier pneus avec Continental, apprentissage des gestes de premier secours, stage trajectoires avec la Gendarmerie, etc.

Des balades, des projections cinéma et un concert Moto Magazine !

Côté roulage, les organisateurs proposent d’abord, et comme chaque année, une vingtaine de balades sur les routes locales ; elles sont regroupées dans un road-book lui aussi gratuit, et disponible à l’entrée du salon. À vous les cols de Vars, de la Cayolle, de Pontis, de la Bonette, des Fillys, Saint-Jean, de l’Arche, des Alaris, etc.

Des “déjeuners secrets” et “nuits secrètes” sont également prévus et à réserver sur le site Internet de l’AAMF. En parallèle, BMW, Ducati, HVA, KTM, et Suzuki, notamment, organisent des sorties-balades, certaines avec leurs pilotes ambassadeurs — Antoine Meo et Luc Alphand pour Ducati, Cyril Despres pour HVA, par exemple.

À ce programme déjà chargé, l’équipe de l’Alpes Aventure Motofestival ajoute une soirée festival du film le samedi avec Ben Blake et film un inédit, mais aussi le concours Prix Alpes Aventure pour un lauréat de la bourse au voyage (nouveauté 2023). Ou encore une exposition sur 40 ans de Yamaha Ténéré avec Stéphane Peterhansel, six fois vainqueur du Dakar à moto (et 8 fois en voiture…). Sans oublier le groupe de musique de Moto Magazine, mené par Fred et Philippe, qui se produit le samedi 9 vers 18 h en plein centre de Barcelonnette !

Le 7e Alpes Aventure Motofestival 2023 : en résumé

• Les 8, 9 et 10 septembre à Barcelonnette (04)

• Entrée libre et gratuite

• Plus de 80 exposants

• Road-book gratuit

• “Déjeuners secrets” et “nuits secrètes”

• Moto Magazine et son concert le samedi 9 vers 18h

• Pus d’infos : site officiel et page facebook