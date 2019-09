Les Coteaux : un rallye très sélectif

C’est sur un parcours de 492 kilomètres (336 pour la première étape, 156 pour la seconde) et 10 spéciales que les concurrents s’affronteront sur de nouveaux secteurs en se rapprochant de la région de Lamastre où se courait encore, au début des années 2000, le célèbre rallye des Châtaignes. C’est dans ce secteur que les organisateurs proposeront une nouvelle spéciale au col de St Genest sur 3 km, l’autre spéciale - également sur 3 km - étant celle des Amboulons, située tout près de Mauves.

Schiltz favori…

Le leader actuel, Bruno Schiltz (Aprilia 1100 Tuono V4), vainqueur ici l’an dernier, part favori mais Luc Breban (KTM Duke 790), très incisif au Dourdou, peut se rapprocher de lui au classement Elite SW Motech. Troisième au classement provisoire, Benoit Nimis (KTM Duke 690 R), tentera de résister à Fabien Assemat (Yamaha R1) et à Tanguy Brebion (Husqvarna 701).

Derrière, cinq pilotes se tiennent en quelques points et tout est possible ! Il s’agit de Jean-Mary Aulas (Husqvarna 701), Damien Lauret (BMW S 1000 R), Emmanuel Gonzales (KTM 690 Duke R), Maxime Delorme (Husqvarna 701) et Vincent Jouanen (KTM 450 EXC). À surveiller également, Pierre Coulon (Aprilia 1100 Tuono V4), récent vainqueur du rallye des Volcans (Puy-de-Dôme), hors championnat, ainsi que de Romain Cauquil (KTM Duke 790), 3e ici en 2018, et dont le retour en forme s’est confirmé aussi en Auvergne.

Dans les catégories

En Maxi-Rallyes, Rallye 1, Classiques : Schiltz, Breban, Daval dominent les débats, alors qu’en Rallye 2, Benoit Nimis a près de 30 points d’avance sur Tanguy Brebion… En Rallye 3, Mathias Courtaud (Honda 500 CB) a creusé une petite avance sur Florent Routhier (Husqvarna 350 FE) et Raphaël Groland (Honda 500 CB). En Anciennes, Thierry Coudurier (Yamaha 350 RDLC) devance Éric Martin (Suzuki GS 750) de plus de 20 points. Par contre, en Side-Car Iniside, la lutte est serrée entre Chanal père et fils (Panda Suzuki) et Berthomieu / Reynes (Suzuki 1340).

Rendez-vous donc à partir du vendredi 6 septembre, à Mauves en Ardèche, pour les contrôles administratifs et techniques. La course se déroule le samedi 7 pour cette 3e édition des Coteaux qui comptera aussi pour le championnat de Ligue AURA, ainsi que le Challenge Central Team.

Le site du rallye des Coteaux : ramp-mauves.com

Les résultats en ligne ici : www.afcmicro.com/etape/2019/championnat-de-france-ffm-rallye-routiers/7-8-septembre-3eme-rallye-des-coteaux-chpt-france-rallyes-routiers/